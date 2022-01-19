Luis Campos kimdir? sorusu sporseverler tarafından gündem oldu. Pek çok futbolseverin tarihin en iyi sportif direktörü olarak gösterdiği Portekizli Luis Campos, Galatasaray'la masaya oturmak için İstanbul'a geldi. Futbolda yapılanma kararı alan Başkan Burak Elmas, Luis Campos'la görüşme gerçekleştirecek. Peki, Luis Campos kimdir? Luis Campos Galatasaray ile anlaştı mı? İşte detaylar...

Luis Campos Galatasaray ile anlaştı mı? Galatasaraylılar en çok bu sorunun cevabını merak ediyor. Futbolu yapılandırma yoluna giden Galatasaray, tarihi bir transfere hazırlanıyor. Fransa'da tarih yazan Monaco ve Lille, Şampiyonlar Ligi'ne ambargo koyan Real Madrid'in başarılarında büyük sahibi olan Luis Campos, bugün Galatasaray Başkanı Burak Elmas'la görüşmek için İstanbul'a geldi. Peki, Luis Campos kimdir? Luis Campos Galatasaray ile anlaştı mı? Detaylar haberimizde...

LUİS CAMPOS KİMDİR?

1964 doğumlu futbol adamı, Mourinho'nun yenilmez Porto'suna "Dur" diyerek adından söz ettirdi. 2013'te Monaco kulübünün temelini attı. Falcao, Moutinho, James Rodriguez, Mbappe, Lemar, Benjamin Mendy, Martial, Bernardo Silva, Bakayoko gibi isimleri kulübe kazandırdı.

Campos, geçen sezon Fransa'yı şampiyon bitiren Lille'in kadrosunu oluşturdu. Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'yı o transfer etti.

Campos, Real Madrid'de Mourinho döneminde futbolcu izleme ekibinin başına getirildi. Ayrıca bu görevinin yanında Mourinho onu taktik analizcisi yaptı. Üst üste Şampiyonlar Ligi'ne ambargo koyan Real Madrid'in başarılarında önemli pay sahibi oldu.

LUİS CAMPOS GALATASARAY İLE ANLAŞTI MI?

Campos'un Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile yarın oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasını izleyeceği belirtildi. Campos daha önce Ali Koç'la da görüşme gerçekleştirmişti ancak anlaşma sağlanamamıştı. Portekizli Luis Campos, Galatasaray'la masaya oturmak için İstanbul'a geldi. Futbolda yapılanma kararı alan Başkan Burak Elmas, Luis Campos'la görüşme gerçekleştirecek.

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