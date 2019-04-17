Lufthansa Grubu, İlk Çeyrekte 336 Milyon Euro Zarar Açıkladı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grup, toplam gelirlerini 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 3 artışla 7,9 milyar euroya yükseltti. Geçen yılın ilk çeyreğinde 52 milyon euro olan ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kar elde eden Lufthansa, bu yılın aynı döneminde 336 milyon euro zarar açıkladı.

BİLET FİYATLARINDA ARTIŞ OLABİLİR

Söz konusu zarara neden olarak, 200 milyon euroluk yüksek yakıt masrafı ve Avrupa genelinde hava yolu şirketleri arasında artan rekabet gösterildi. Alman şirketin ilk çeyrek zararı piyasa beklentilerinin üstünde kalırken, şirket yetkilileri bilet fiyatlarında artış olabileceğine işaret etti.

Kaynak: AA