Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun Çalıştırdığı PAOK, 34 Yıl Sonra Şampiyon Oldu

PAOK, ligin 29. hafta karşılaşmasında Levadiakos konuk etti. Mücadeleden 5-0 galip ayrılan PAOK, 77 puana ulaşarak bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. PAOK tarihindeki üçüncü şampiyonluğu ilan etti.

1975-1976 ve 1984-1985 yıllarında şampiyonluk yaşayan PAOK, 34 yıl aradan bir kez daha şampiyon oldu.

Lige yenilgisiz devam eden siyah-beyazlı ekip, son maçını da kazanırsa 1964'ten bu yana ilk kez ligde namağlup şampiyonluk elde eden takım olacak.