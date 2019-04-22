Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun Çalıştırdığı PAOK, 34 Yıl Sonra Şampiyon Oldu
Yunanistan Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Selanik ekibi PAOK oldu.
PAOK, ligin 29. hafta karşılaşmasında Levadiakos konuk etti. Mücadeleden 5-0 galip ayrılan PAOK, 77 puana ulaşarak bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. PAOK tarihindeki üçüncü şampiyonluğu ilan etti.
1975-1976 ve 1984-1985 yıllarında şampiyonluk yaşayan PAOK, 34 yıl aradan bir kez daha şampiyon oldu.
Lige yenilgisiz devam eden siyah-beyazlı ekip, son maçını da kazanırsa 1964'ten bu yana ilk kez ligde namağlup şampiyonluk elde eden takım olacak.
YORUMLAR (2)
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DUA ETSİN FENERSİZ BİR LİGDE OYNUYOR. YOKSA VAR YA. . . . . . . !!!Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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razvan lucesu gel feneri de kurtar baban gibi kral ol :dCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır