Lucescu, Çok Net Konuştu: Beşiktaş'a Gitmeyeceğim

Milli Takım eski teknik direktörü Mircea Lucescu, takım sahibi Ioan Andone'nin misafiri olarak gittiği Voluntari - Dinamo Bükreş maçının ardından basın mensuplarına konuştu.

Sporx'te yer alan habere göre; Bir basın mensubundan gelen, "Beşiktaş ile anlaştınız m?" şeklindeki soruya Mircea Lucescu, "Hayır. Beşiktaş'a gitmeyeceğim. Bunu size kim söyledi?" cevabını verdi.

Voluntari ile Dinamo Bükreş arasındaki maçı neden seyrettiğini de açıklayan Lucescu, "Futbolun içinde kalmaya çalışıyorum. Başkan Andone davet ettiği için Voluntari maçına geldim. Dinamo da iyi bir takım. Fakat, sahada çok fazla yabancı oyuncu vardı." dedi.

"PANCU, ÇOK DEĞERLİ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Beşiktaş'tan eski öğrencisi Pancu'nun Rapid Bükreş'ini sıkı takip ettiğini söyleyen Luce, "Pancu'nun teknik direktör olarak gelişimi hoşuma gidiyor. Onunla sürekli iletişim halindeyiz. Pancu, çok değerli bir teknik direktör olacak. İnanılmaz değerli bir antrenör olduğunu düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

"TÜRKİYE OLABİLİR" DEMİŞTİ

Lucescu, daha önce, "Yeni durağım, Türkiye ya da Doğu Avrupa'da başka bir ülke olabilir. Şu anda 20 yıl önceki heyecanıma sahibim." ifadelerini kullanınca Beşiktaş ile anlaştığı iddiaları kuvvetlenmişti.