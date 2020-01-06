: Loris Karius'un sezon sonunda Liverpool'a döneceği iddia edildi

06.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:55

Beşiktaş'ın sezon sonunda iki yıllık kiralık sözleşmesi sona erecek Alman file bekçisi Loris Karius'un Liverpool'a geri dönme ihtimalinin yüksek olduğu gündeme geldi.

"BEŞİKTAŞ, KARIUS'U ALAMAZ"

İngiliz basınından Mirror'un haberinde Beşiktaş'ın mali açıdan yaşadığı zorluklara vurgu yapılırken Karius'un sözleşmesindeki satın alma opsiyonu hatırlatıldı. 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Beşiktaş'ın bu ücreti ödeyemeyeceği ve Karius'un önümüzdeki sezon Liverpool'a geri dönmek zorunda kalacağı ifade edildi.

"YENİDEN KİRALAMA OLABİLİR"

İki kulübün yeni bir anlaşma zemini arama ihtimalinin de olduğu belirtilirken; burada en önemli konunun Karius'un Beşiktaş'ta kalmak isteyip istemeyeceği olduğunun da altı çizildi.

Öte yandan Liverpool'un ise 2021 yılında sözleşmesi bitecek olan Karius için 4 sezon önce yaptığı 4.7 milyonluk yatırımın geri dönüşünü almak istediği yazıldı. Liverpool'un aynı Ryan Kent'i Rangers'a önce kiralayıp sonra 7 milyona satmasındaki stratejiyi uygulamak istediği ancak sezon sezonunda konunun netliğe kavuşacağı vurgulandı.

26 yaşındaki Alman file bekçisi Loris Karius, Beşiktaş formasıyla 2018 yılından 57 maça çıktı.

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