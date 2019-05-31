Loris Karius'un sevgilisiyle olan fotoğrafı kadın hayranlarını çileden çıkarttı
Sevgilisi Sophia Thomalla ile tatilde olan Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, paylaştığı fotoğrafla kadın hayranlarını çıldırttı. Sevgilisiyle öpüşürken çektirdiği fotoğrafı paylaşan kaleciye yorum yağdı.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, sevgilisi Sophia Thomalla ile tatilde. Önceki gün Sophia ile samimi fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Loris, kadın hayranlarını çıldırttı.
KADIN HAYRANLARI ÇILDIRDI
Beşiktaş'a transfer olduktan sonra özellikle kadın hayranları tarafından ilgi gösterilen Loris Karius, son paylaştığı fotoğrafla hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Sevgilisiyle öpüşürken fotoğrafını yayınlayan kaleciye kadın hayranları 'Seni de kaybettik' yorumları yaptı.
İşte yakışıklı kalecinin sevgilisiyle olan fotoğrafına gelen yorumlar...
ARABASINA SPREYLİ SALDIRI DÜZENLENDİ
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'un 29 yaşındaki sevgilisi Sophia Thomalla'nın arabasına önceki gün spreyli bir saldırı yapıldı. Saldırı sonrası çok sinirlenen güzel model, üzerine "Loser" (ezik, kaybeden) yazılan otomobilinin fotoğrafını resmi Instagram hesabından "Hiç klas değil." yorumunu yaptı.
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VAY ARKADAŞ YA. . BU NASIL DİŞ ÇEKMEDİR BÖYLE. . ADAM SÖMÜRÜYORRRR. . TUTKUYLA YAPIŞMIŞ DUDAKLAR NE DİYELİM. . BİZE DE BÖYLE MEL MEL BAKMAK DÜŞER. . :):)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir futbolcuyu 1000 kız ister bir kız gelir parasını yerCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Loris Karisu güzelmuş da :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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HER ŞEY GÜZEL OLACAKCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Bu görüntüleri elektrikli süpürge reklamında çekim gücünü ifade eden senaryoda kullansınlar !Cevap Yaz Yayından Kaldır