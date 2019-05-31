Loris Karius'un sevgilisiyle olan fotoğrafı kadın hayranlarını çileden çıkarttı

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, sevgilisi Sophia Thomalla ile tatilde. Önceki gün Sophia ile samimi fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Loris, kadın hayranlarını çıldırttı.

KADIN HAYRANLARI ÇILDIRDI

Beşiktaş'a transfer olduktan sonra özellikle kadın hayranları tarafından ilgi gösterilen Loris Karius, son paylaştığı fotoğrafla hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Sevgilisiyle öpüşürken fotoğrafını yayınlayan kaleciye kadın hayranları 'Seni de kaybettik' yorumları yaptı.

İşte yakışıklı kalecinin sevgilisiyle olan fotoğrafına gelen yorumlar...

ARABASINA SPREYLİ SALDIRI DÜZENLENDİ

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'un 29 yaşındaki sevgilisi Sophia Thomalla'nın arabasına önceki gün spreyli bir saldırı yapıldı. Saldırı sonrası çok sinirlenen güzel model, üzerine "Loser" (ezik, kaybeden) yazılan otomobilinin fotoğrafını resmi Instagram hesabından "Hiç klas değil." yorumunu yaptı.