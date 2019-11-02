Loris Karius'un performansı, Beşiktaşlıları mest etti!
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Antalyaspor maçındaki performansıyla siyah-beyazlı taraftarlardan alkış aldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlı takım ilk yarıda net fırsatlardan yararlanamazken son anlar heyecan fırtınası şeklinde geçti. Karşılaşmanın 87. dakikasında Serdar Özkan'ın yakın mesafeden şutunu çıkaran Loris Karius, Beşiktaş taraftarını mest etti. Maçın 2-1 bitmesinin ardından Alman kaleci Twitter'da trend topic oldu.
VİDEO: Loris Karius'un performansı, Beşiktaşlıları mest etti!