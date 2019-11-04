Loris Karius tanınmaz hale geldi!

04.11.2019 21:31

Beşiktaş forması giyen Loris Karius'un Cadılar Bayramı konsepti, Instagram'ı salladı. Alman kaleci yeni imajını, "Halloween 2019 çok eğlenceliydi" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Karius'un bu paylaşımı kısa süre içinde 100 binden fazla beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

MESUT ÖZİL DE EŞİYLE BİRLİKTE KUTLADI

İngilizce'de Halloween, ülkemizde de Cadılar Bayramı olarak adlandırılan gün, 31 Ekim'de kutlandı. Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil de eşi Amine Gülşe ile birlikte Cadılar Bayramı'nı kutladı. Suratlarını boyayan çift, kendilerini Joker'e benzetti.