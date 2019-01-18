Loris Karius'tan Nicolas Isimat Mirin'e Övgü: Beşiktaş'a Katkı Sağlayacak Bir Kaliteye Sahip

Spor Toto Süper Ligde ikinci yarının açılış maçında Beşiktaş, Akhisarspor'a konuk oldu. Mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazandı. Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül ve Cyle Larin kaydetti. Akhisarspor'un tek golü Sokol Cikalleshi'den geldi.

Maç sonunda karşılaşmayı değerlendiren Loris Karius, "İlk golün öncesinde biraz şanslıydık. Akhisarspor iyi fırsatlar yakaladı. bazı anlarda şans yanımızdaydı. Ancak daha önce bu şans yanımızda değildi. Genel olarak iyi oynadık ve kazandık." dedi.

"ONUN ADINA İYİ BİR MAÇ OLDU"

Yeni transfer Mirin ile ilgili konuşan Alman kaleci, "Isimat Mirin, Beşiktaş'a katkı sağlayacak bir kaliteye sahip. Onun adına iyi bir maç oldu. Her maç beraber oynayarak gelişeceğiz ve daha uyumlu oynayacağız." ifadelerini kullandı.