: Loris Karius, Erzurumspor maçındaki performansıyla tepki çekti

16.01.2020 10:01 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:08

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu. Siyah beyazlılar 2 kez geriye düştüğü maçta beraberliği yakaladı ancak 90+1'de penaltıdan yediği golle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kalesinde 3 gol gören siyah beyazlı takımın Alman kalecisi Loris Karius sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu.

3 GOL YEDİ, TARAFTARLARDAN TEPKİ GÖRDÜ

12.dakikada Hasan Ayaroğlu'nun şık golüne engel olamayan Karius 66'da Oltan Karakullukçu'nun attığı ikinci golde de gerekli müdahaleyi yapamadı.

90+1'de İbrahim Akdağ'ın kullandığı penaltıda da topu ağlarında gören 26 yaşındaki Alman file bekçisi siyah beyazlı taraftarlardan büyük tepki çekti.

Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi olan Loris Karius Türkiye gündemine girdi. İşte Karius için yapılan o paylaşımlar:

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