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Loris Karius, Erzurumspor maçında ıslıklandı

Beşiktaşlı taraftarlar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Alman kaleci Loris Karius'u ıslıkladı.

22.01.2020 20:54 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:00
Loris Karius, Erzurumspor maçında ıslıklandı

Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Sivasspor maçında hatalı goller yiyen 'u maç öncesinde ıslıkladı. Islıklar içinde ısınan Karius, maç sırasında da top ayağına geldiğinde tezahüratlardan nasibini aldı.

23 MAÇTA 35 GOL YEDİ

Alman kaleci, bu sezon 23 maçta 35 gol yedi. 26 yaşındaki file bekçisi sezon sonunda Liverpool'a geri dönecek.


Haber Videosu

: Loris Karius, Erzurumspor maçında ıslıklandı
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