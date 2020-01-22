Loris Karius, Erzurumspor maçında ıslıklandı
Beşiktaşlı taraftarlar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Alman kaleci Loris Karius'u ıslıkladı.
Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Sivasspor maçında hatalı goller yiyen Loris Karius'u maç öncesinde ıslıkladı. Islıklar içinde ısınan Karius, maç sırasında da top ayağına geldiğinde tezahüratlardan nasibini aldı.
23 MAÇTA 35 GOL YEDİ
Alman kaleci, bu sezon 23 maçta 35 gol yedi. 26 yaşındaki file bekçisi sezon sonunda Liverpool'a geri dönecek.