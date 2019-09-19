Loris Karius, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!

19.09.2019 22:50

Beşiktaş'ın, Slovan Bratislava ile karşılaştığı maçta Loris Karius büyük bir hataya imza attı. Karius, karşılaşmanın 15. dakikasında rakip yarı sahadan gelen topa kafayla vurmak istedi. Ancak top kalecinin üzerinden sekti. Topu önünde bulan Sporar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Karius'un bu hatası sonrası siyah-beyazlı taraftarlar Alman kaleciyi topa tuttu.