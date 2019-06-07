Ljubomir Fejsa'nın Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu!

Transferde en çok öne çıkan isim olan Ljubomir Fejsa'nın Fenerbahçe'ye maliyeti de belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Sırp yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı, oyuncunun transferi için Benfica kulübüne 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği gelen bilgiler arasında. Fejsa'nın Fenerbahçe'ye yıllık maaş maliyeti ise 1.7 milyon Euro garanti olmak üzere, bonuslarla birlikte 2.2 milyon Euro olacak.

MİLLİ MAÇLARIN ARDINDAN İSTANBUL'A GELECEK

Fejsa 3 yıllık kontrat sonunda her şey dahil 9.6 milyon Euro'ya mal olacak. Sırp oyuncunun milli maçların ardından İstanbul'a geleceği, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. İmzanın ardından tatile çıkacak olan Fejsa, daha sonra kamp için yeniden İstanbul'a gelip takıma dahil olacak.

FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNADI

30 yaşındaki Ljubomir Fejsa, geçtiğimiz sezon toplamda 33 maçta görev yaptı. Portekiz kulübüyle 2021 yazına kadar kontratı olan ön libero şu an Sırbistan'ın Litvanya ile oynayacağı maç için milli takım kampında. Oyuncu geçen sezon Fenerbahçe ile Benfica'nın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynadığı iki maçta 90'ar dakika görev yapmıştı.

(Sabah)