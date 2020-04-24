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Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor

Almanya'nın RB Leipzig takımında forma giyen Timo Werner'i kadrosuna katmayı planlayan İngiliz devi Liverpool, golcü futbolcunun 52 milyon poundluk bonservis bedelini ödememek için ocak ayını bekleme kararı aldı.

24.04.2020 00:08 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:26
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor

İngiltere Premier Lig'de 25 puan farkla şampiyonluğuna koşan Liverpool, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Kırmızılar, teknik direktör Jürgen Klopp'un çok istediği Alman golcü Timo Werner için harekete geçti.

İngiliz basını, 24 yaşındaki forvetin, İngiliz devine gelmeye oldukça sıcak baktığını ve 52 milyon poundluk serbest kalma bedelinin ödenmesini beklediğini yazdı.

LİVERPOOL OCAK AYINI BEKLİYOR

Liverpool'un ise bu bedeli ödememek için 'serbest kalma maddesinin' devre dışı kalacağı ocak ayında transferi noktalamak istediği ifade edildi.

2016 yılından bu yana Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'de forma giyen Werner, bu sezon takımıyla çıktığı 36 resmi maçta 27 gol, 12 asistle oynadı.

Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
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