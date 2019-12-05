: Liverpool, Merseyside derbisinde Everton'ı 5-2 yendi

05.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:08

Premier Lig'de lider Liverpool, Anfield'da ağırladığı Everton'ı 5-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini Divock Origi 6 ve 31, Xherdan Shaqiri 17, Sadio Mane 45 ve Georginio Wijnaldum 90'ıncı dakikada atarken, Everton'da Michael Keane 21 ve Richarlison 45+2'nci dakikada ağları sarsan futbolcular oldu.

Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, mücadeleye yedek kulübesinde başlamasına karşın süre alamadı.

Ligde oynadığı 15 maçta 14 galibiyet 1 beraberliğe ulaşan Liverpool, puanını 43'e yükselterek zirvedeki yerini korudu. Everton ise 14 puanda kaldı.

LEICESTER'DAN ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği maçta Leicester City Watford'u 2-0 yenerek, üst üste 7'nci galibiyetini elde etti.

Lider Liverpool'un en yakın takipçisi olan Leicester ekibinin gollerini, 55'inci dakikada penaltıdan Jamie Vardy ve 90'ıncı dakikada James Maddison kaydetti.

Çağlar Söyüncü, karşılaşmada 90 dakika forma giydi ve başarılı performansıyla göz doldurdu.

Leicester City, puanını 35'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Watford ise 8 puanla son sırada kaldı.

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