Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz'a tepki yağdı

Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz'a tepki yağdı

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan maçın 14'üncü dakikasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz'a sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Yılmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafa "Ülkemizi rezil ettin" yorumları yapıldı.

15.08.2019 08:19
Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz'a tepki yağdı

YouTube'da 4,5 milyon takipçisi bulunan 'Deli Mi Ne?' kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz, dün akşam oynanan Liverpool ile Chelsea maçının 14'üncü dakikasında sahaya atladı. Kısa sürede tepkilerin odağı olan Yılmaz, Instagram'da da yorumlarla adeta linç edildi.

TEPKİ YAĞDI

5 gün önce Dünya Şampiyonası yolunda Basketbol Milli Takımına marş hazırladıklarını duyuran Yılmaz'ın paylaşımının altına binlerce yorum geldi. Instagram hesabında ciddi bir takipçi sayısına ulaşan Yılmaz'ın takipçi sayısı da kısa sürede düşmeye başladı. YouTuber'ın Instagram hesabının kapatılması içinde bir çok kişi tarafından engellendi.

AÇIKLAMA YAPMADI

Ülkeyi rezil ettiği söylenen Ali Abdüsselam Yılmaz ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

İşte sahaya atlayan YouTuber'a gelen bazı yorumlar:

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YORUMLAR (7)

  • ALİABDÜSSELAMYILMAZÜLKEMİZİREZİLETTİ:
    şikayet edin hem instagram üzerinden hemde yotube üzerinden ben şikayet ettim. Umarım birileri dışarda yakalayarak dersini verir
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  • DELİMİ NE:
    adı üstünde delimi ne . çılgın delice işler yaparak ünleniyor sahaya girsin nolacak naptı ismimizimi lekeledi. bırakın amk. adamla uğraşmayın. başka türk adam hollandada kadın kafası kesiyor türk 20 yaşında o utandırmadıda bumu utandıracak.
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  • BARDAKÇI BABA:
    Bence bu adamı tanımak başlı başına bir rezillik. adını ilk kez duyuyorum. Bu adam geri zekalı diyen takipçileri size de geçmiş olsun bu arada
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