Liverpool ile Chelsea maçı öncesi devriye gezen atlı polisler ilgi odağı oldu

14.08.2019 22:10

İstanbul Liverpool ile Chelsea arasında Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanan dev maç öncesi Taksim ve çevresinde devriye gezen atlı polisler İngiliz taraftarlar arasında ilgi odağı oldu.

İNGİLİZ TARAFTARLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN YARIŞTI

Taksim ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında atlı polisler, maç öncesi meydana gelerek devriye gezmeye başladı. Atlı polislerin gören İngiliz taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı taraftarlar atlı polislerle özçekim yaparken bazıları da fotoğraf çektirdi. Çevresi polis bariyerleriyle kapatılan Cumhuriyet Anıtı önünde toplanan İngiliz taraftarlar tezahürat yaparak takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.