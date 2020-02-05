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Liverpool, Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı

İngiltere Federasyon (FA) Kupası 4. tur eşleşmesinde Shrewsbury Town ile karşılaşan Liverpool, rakibini 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

05.02.2020 01:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 01:28
Liverpool, Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı

Federasyon (FA) Kupası 4. tur eşleşmesinde Shrewsbury Town ile karşılaşan , rakibini 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, 3. ligde mücadele eden Shrewsbury Town ile sahasında karşılaştı.

Sahaya genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıkan Liverpool, Ro-Shaun Williams'ın 75. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Liverpool, 5. tur mücadelesinde Chelsea ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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