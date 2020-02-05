Liverpool, Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı
İngiltere Federasyon (FA) Kupası 4. tur eşleşmesinde Shrewsbury Town ile karşılaşan Liverpool, rakibini 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.
İngiltere Federasyon (FA) Kupası 4. tur eşleşmesinde Shrewsbury Town ile karşılaşan Liverpool, rakibini 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.
İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, 3. ligde mücadele eden Shrewsbury Town ile sahasında karşılaştı.
Sahaya genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıkan Liverpool, Ro-Shaun Williams'ın 75. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Liverpool, 5. tur mücadelesinde Chelsea ile karşılaşacak.