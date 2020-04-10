Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un efsane futbolcusu Kenny Dalglish, koronavirüse yakalandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

HERHANGİ BİR SEMPTOM YOK

Kulüpten yapılan açıklamada, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki Dalglish'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. İskoç futbol adamının hastalığa dair herhangi bir semptom göstermediği ve karantina koşullarına uyduğu kaydedildi.

Kaynak: AA