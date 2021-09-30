Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil'e olay sözler: Tembel ve işe yaramaz - Haberler Spor
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Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil'e olay sözler: Tembel ve işe yaramaz

Haberler.com - Haberler | Spor

Unutulmaz forvetlerden Peter Crouch, Chelsea'nin Alman futbolcusu Kai Havertz'in Juventus maçında ortaya koyduğu etkisiz futbolu tanımlarken, işe Mesut Özil'i de dahil etti. Crouch, "Tıpkı Mesut Özil gibi. Tembel, işe yaramaz ve sinir bozucu bir top oynadı" ifadeleri canlı yayında olay oldu.

Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Juventus, turnuvanın son şampiyonu Chelsea'yi konuk etti. Ronaldo gittikten sonra düşüşe geçen Juventus, Chelsea'yi mağlup ederek adından söz ettirdi. Chelsea'nin etkisiz futbolu ise şaşırttı. Peter Crouch, Chelsea futbolcularına, özellikle Alman Kai Havertz'e ağır eleştiri yöneltti.

Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil'e olay sözler: Tembel ve işe yaramaz

"MESUT ÖZİL GİBİ"

Alman yıldız Kai Havertz hakkında Crouch, "Tıpkı Mesut Özil gibi, saha içinde tembel ve işe yaramaz bir oyuncu gibiydi. Hatta bazen sinir bozucu oldu. Kendini geliştirmesi lazım." ifadelerini kullandı. İngiltere'de yayınlanan program sosyal medyada gündem oldu.

Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil'e olay sözler: Tembel ve işe yaramaz

Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil'e olay sözler: Tembel ve işe yaramaz
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Haber: Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil'e olay sözler: Tembel ve işe yaramaz - Haberler Spor
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