Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil'e olay sözler: Tembel ve işe yaramaz

Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Juventus, turnuvanın son şampiyonu Chelsea'yi konuk etti. Ronaldo gittikten sonra düşüşe geçen Juventus, Chelsea'yi mağlup ederek adından söz ettirdi. Chelsea'nin etkisiz futbolu ise şaşırttı. Peter Crouch, Chelsea futbolcularına, özellikle Alman Kai Havertz'e ağır eleştiri yöneltti.

"MESUT ÖZİL GİBİ"

Alman yıldız Kai Havertz hakkında Crouch, "Tıpkı Mesut Özil gibi, saha içinde tembel ve işe yaramaz bir oyuncu gibiydi. Hatta bazen sinir bozucu oldu. Kendini geliştirmesi lazım." ifadelerini kullandı. İngiltere'de yayınlanan program sosyal medyada gündem oldu.

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