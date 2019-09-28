Liverpool durmuyor, 7'de 7 yaptılar

28.09.2019 17:07

Premier Lig'in 7. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Sheffield United'ı 1-0 mağlup etti. Liverpool bu sonucun ardından 7'de 7 ile sezona başlayarak tarihinin en iyi açılışını yaptı.

Bramall Lane'de oynanan maçta Liverpool'a galibiyeti getiren golü 70. dakikada Wijnaldum kaydetti.

Bu sezon ilk kez bir maçta 1 golün altında kalan Liverpool puanını 21'e yükseltip liderliğini sürdürürken, Sheffield United ise 8 puanla 10. sırada yer aldı.