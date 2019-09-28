Liverpool durmuyor, 7'de 7 yaptılar

Premier Lig'in zirvesinde yer alan Liverpool, deplasmanda Sheffield United'ı 1-0 yendi ve 7'de 7 yaparak tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

28.09.2019 17:07
Liverpool durmuyor, 7'de 7 yaptılar

Premier Lig'in 7. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Sheffield United'ı 1-0 mağlup etti. Liverpool bu sonucun ardından 7'de 7 ile sezona başlayarak tarihinin en iyi açılışını yaptı.

Bramall Lane'de oynanan maçta Liverpool'a galibiyeti getiren golü 70. dakikada Wijnaldum kaydetti.

Bu sezon ilk kez bir maçta 1 golün altında kalan Liverpool puanını 21'e yükseltip liderliğini sürdürürken, Sheffield United ise 8 puanla 10. sırada yer aldı.

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YORUMLAR (1)

  • VATANDAŞ:
    Bu andan itibaren Premier League nin ilk ve tek namağlup takımı olmak için uğraşmaları gerek
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