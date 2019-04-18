Liverpool Deplasmanda Porto'yu 4-1'le Geçip Yarı Finale Yükseldi

İngiltere'de oynanan ilk maçı 2-0 kazanan Klopp'un öğrencileri, Portekiz'de de rakibini 4-1 mağlup ederek son 4 takım arasına kaldı.

MUHTEŞEM ÜÇLÜ LİVERPOOL'U YARI FİNALE TAŞIDI

Porto mücadelenin büyük kısmında rakibine üstünlük kursa da 26'da Sadio Mane, 65'te Salah, 77'de Firmino ve 84'te Van Dijk'ın attığı gollerle Liverpool karşılaşmayı 4-1 kazanmasını bildi. Porto'nun tek golü ise 68'de Militao'dan geldi.

RAKİP BARCELONA

İngiliz temsilcisinin yarı finaldeki rakibi İspanyol devi Barcelona oldu.