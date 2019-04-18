Liverpool Deplasmanda Porto'yu 4-1'le Geçip Yarı Finale Yükseldi
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Liverpool deplasmanda Porto'yu 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Liverpool'un golleri, Mane, Salah, Firmino ve Van Dijk'ten geldi.
İngiltere'de oynanan ilk maçı 2-0 kazanan Klopp'un öğrencileri, Portekiz'de de rakibini 4-1 mağlup ederek son 4 takım arasına kaldı.
MUHTEŞEM ÜÇLÜ LİVERPOOL'U YARI FİNALE TAŞIDI
Porto mücadelenin büyük kısmında rakibine üstünlük kursa da 26'da Sadio Mane, 65'te Salah, 77'de Firmino ve 84'te Van Dijk'ın attığı gollerle Liverpool karşılaşmayı 4-1 kazanmasını bildi. Porto'nun tek golü ise 68'de Militao'dan geldi.
RAKİP BARCELONA
İngiliz temsilcisinin yarı finaldeki rakibi İspanyol devi Barcelona oldu.
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