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Liverpool'dan Premier Lig'de üst üste 14. galibiyet

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, deplasmanda West Ham United'ı 2-0 yendi. Ligdeki eksik maçını tamamlayan Liverpool, üst üste 14. galibiyetini aldı ve en yakın rakibiyle puan farkını 19'a çıkardı.

30.01.2020 00:42 | Son Güncelleme: 30.01.2020 08:58
Liverpool'dan Premier Lig'de üst üste 14. galibiyet

Londra 'nda oynanan karşılaşmada, tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan lider , 'ın konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Liverpool, 35. dakikada Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da atak oyununu devam ettiren Liverpool 52. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'ın attığı golle maçı 2-0 kazandı.

ÜST ÜSTE 14. GALİBİYET

Ligde üst üste 14. galibiyetini alarak puanını 70'e yükselten Liverpool, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını 19'a çıkarırken, West Ham United ise 23 puanda kaldı.

Kaynak: AA
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