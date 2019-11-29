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Liverpool'a, Fabinho'dan kötü haber geldi

Premier Lig takımlarından Liverpool'un yıldız ismi Fabinho, 1 ay sahalardan uzak kalacak.

29.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:00
Liverpool'a, Fabinho'dan kötü haber geldi

Premier Lig'de lider konumda bulunan 'a, Fabinho'dan kötü geldi. Liverpool'un dünyaca ünlü orta saha oyuncusu, 1 ay sahalardan uzak kalacak.

NAPOLİ MAÇINDA SAKATLANDI

Brezilyalı oyuncu, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde 'ye karşı oynadığı maçın 18. dakikasında sakatlanarak yerini Wijnaldum'a bırakmıştı.


Haber Videosu: Liverpool'a, Fabinho'dan kötü haber geldi
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