Liverpool'a, Fabinho'dan kötü haber geldi
Premier Lig takımlarından Liverpool'un yıldız ismi Fabinho, 1 ay sahalardan uzak kalacak.
29.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:00
Premier Lig'de lider konumda bulunan Liverpool'a, Fabinho'dan kötü haber geldi. Liverpool'un dünyaca ünlü orta saha oyuncusu, 1 ay sahalardan uzak kalacak.
NAPOLİ MAÇINDA SAKATLANDI
Brezilyalı oyuncu, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'ye karşı oynadığı maçın 18. dakikasında sakatlanarak yerini Wijnaldum'a bırakmıştı.
Haber Videosu: Liverpool'a, Fabinho'dan kötü haber geldi
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