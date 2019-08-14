Liverpool-Chelsea maçını yönetecek olan kadın hakem tarihe geçecek

14.08.2019 10:10

Liverpool Chelsea maçı öncesinde mücadelenin hakemleri Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi. 35 yaşındaki Stephanie Frappart final öncesi İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, üzerinde ek bir baskı hissetmeyeceğini söyledi. Frappart, "Sürekli antrenman yapıyoruz. Korkmuyoruz çünkü tüm maçlara hazırız" dedi.

DÖRDÜNCÜ HAKEM CÜNEYT ÇAKIR OLACAK

Daha önce Kadınlar Dünya Kupası finalini ve Fransa Birinci Ligi'nde bazı maçları yöneten Frappart, UEFA'nın bu ay kendisini Süper Kupa finalinde görevlendirdiğinde "hayatının değiştiğini" söyledi. Liverpool ve Chelsea'nin futbolcuları ve teknik heyeti de Frappart'ın final maçını yönetecek olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. UEFA Süper Kupa finalinde Frappart'ın yardımcıları İtalyan Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle O'Neill olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.

Bugüne dek Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin tüm finallerini erkek hakemler yönetti. Stephanie Frappart'ın UEFA Süper Kupa finalini yönetecek olması ise gelecekte Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için de emsal teşkil edebilir.

STEPHANİE FRAPPART KİMDİR?

Stephanie Frappart, 14 Aralık 1983'te Fransa'nın başkenti Paris'ten yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Herblay-sur-Seine bölgesinde doğdu. Frappart, 2011 yılından itibaren Fransa 3. Ligi'nde maç yönetmeye başladı. Aynı yıl FIFA Uluslararası Hakemler Listesi'nde yer aldı. 2014'te Fransa 2. Ligi'nde maç yönetmeye başlayan Frappart, ertesi yıl Kanada'da yapılan FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda hakem olarak görev aldı.

28 Nisan 2019'da ise Fransa 1. Ligi'nde Amiens-Strasbourg maçını yönetti, Ligue 1'de maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti. 7 Temmuz 2019'da da Fransa'da ABD ile Hollanda arasında oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalini yöneten Frappart, 2 Ağustos'ta UEFA tarafından Süper Kupa final maçını yönetmekle görevlendirildi.