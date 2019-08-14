Liverpool-Chelsea maçına saatler kala İstanbul cıvıl cıvıl!
Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak dev mücadeleye saatler kala İstanbul karnaval yerine döndü.
UEFA Süper Kupa mücadelesinde bu akşam Liverpool ile Chelsea, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.
İki takımın taraftarları günün erken saatlerinde stat çevresini ve Beşiktaş Köyiçi'ni doldurdu.
Gönüllerince eğlenen taraftarlar, Türk mutfağının da lezzetlerini tatmayı ihmal etmedi.
Stat etrafında ve Beşiktaş'ta iki takımın taraftarları dostluk görüntüleri verdi.
Beşiktaş esnafı da maç saatinden önce semti dolduran ve alışveriş yapan taraftarların ilgisinden son derece memnun.