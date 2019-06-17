Liverpool, Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'e talip oldu!

Şampiyonlar Liginde zafere ulaşan Liverpool'da futbolcu izleme komitesi, Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Dorukhan Toköz hakkında Klopp'a olumlu rapor verdi.

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Dorukhan Toköz'e İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool talip oldu.

OLUMLU RAPOR VERDİLER

TRT Spor'un haberine göre Liverpool'un futbolcu izleme komitesi, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz hakkında olumlu raporu teknik direktör Klopp'a iletti.

BU SEZON 3 GOLÜ BULUNUYOR

23 yaşındaki oyuncu bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıkarken 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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