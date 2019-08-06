Lille, Yusuf Yazıcı transferini resmen açıkladı

06.08.2019 10:39

Fransız temsilcisi Lille, Trabzonsporlu oyuncu Yusuf Yazıcı'yı transfer ettiklerini resmen açıkladı. 22 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı.

Lille Kulübü'nün, bu transfer için Trabzonspor'a 17,5 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Fransız temsilcisinin bu rakamın yanı sıra piyasa değeri 3,5 milyon euro olan Portekizli stoper Edgar Miguel Ié'yi de bonservisiyle Trabzonspor'a gönderecek.

Yusuf Yazıcı, Lille ile transfer görüşmesi yapmak için dün gece Fransa'ya gitmişti. Sağlık kontrolünden geçen Yazıcı, Lille formasıyla poz bile vermişti.

Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 4 gol atıp3 asist yapmıştı.