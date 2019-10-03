Ligde küme düşme potasında, Avrupa'da sonuncu! İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı

Süper Lig'de 6 haftada topladığı 5 puanla 16. sırada yer alan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de 2 maçta 0 çekerek K Grubu'nda son sırada bulunuyor.

03.10.2019 23:24

Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, Avrupa arenasında da bekleneni veremiyor. UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 2. haftasında İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a sahasında 1-0 yenilen siyah-beyazlı takım, bu kulvardaki ikinci maçını da kaybetti.

GRUPTA SON SIRADA YER ALIYOR

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlanırken, İngiliz ekibi 90+3. dakikada Willy Boly'nin kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Slovan Bratislava'dan sonra Wolverhampton Wanderers karşısında da mağlup olan Beşiktaş, grupta son sırada yer aldı.

GALİBİYETİ UNUTTU

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi. Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'le berabere kalan Beşiktaş, Sivasspor, Gazişehir Gaziantep ve Trabzonspor maçlarında rakiplerine mağlup oldu ve 6 hafta sonunda topladığı 5 puanla ligde 16. sırada yer aldı.

8 MAÇTA 17 GOL YEDİ

Beşiktaş, bu sezon çıktığı 8 resmi karşılaşmada ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 10 kez ağları havalandıran siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.

İŞTE PUAN DURUMU

Braga 4 Puan

Bratislava 4 Puan

Wolverhampton 3 Puan

Beşiktaş 0 Puan

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YORUMLAR (4)

  • FARUK:
    İktidar torpilli başakşehiri çalıştırıp ligde balon galibiyetler almaya benzemez bu iş milli takımı ve beşiktaşı batıran abdullah avcı ;)
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  • EFEDAYI:
    Wolwes Beşiktaş''tan çok iyi bir takım . İngiliz ligide bizim lige göre çok daha iyi . Beşiktaş''ın bu seneki durumu da gözönüne alınırsa beklenen sonuç . Fakat böyle son dakikada yenilmek çok kötü. . .
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  • FİKO VE AVCI GİDİN ARTIK:
    mahvettiniz beşiktaşımı bırakın gidin artık fikoyuda abdullahıda beşiktaşta istemiyoruz ha birde ruhsuz futbolcularıda istemiyoruz bu takımdan bu sene bir cacık olmaz bunu sezon başladığınıda hissettim
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  • MEMLEKETİM:
    Avcinin, Futboldan anlamadigini yillardir söylüyorum. Lig baslamadan önce söyledim 3 ay sonra gönderirler diye. Oynadigi rakip teknik adami ve futbolculari bunlardan az maas aliyor. Buda su anlama geliyor bizim cakma anterönörler futboldan anlamiyor.
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