Ligde küme düşme potasında, Avrupa'da sonuncu! İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı

03.10.2019 23:24

Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, Avrupa arenasında da bekleneni veremiyor. UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 2. haftasında İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a sahasında 1-0 yenilen siyah-beyazlı takım, bu kulvardaki ikinci maçını da kaybetti.

GRUPTA SON SIRADA YER ALIYOR

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlanırken, İngiliz ekibi 90+3. dakikada Willy Boly'nin kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Slovan Bratislava'dan sonra Wolverhampton Wanderers karşısında da mağlup olan Beşiktaş, grupta son sırada yer aldı.

GALİBİYETİ UNUTTU

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi. Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'le berabere kalan Beşiktaş, Sivasspor, Gazişehir Gaziantep ve Trabzonspor maçlarında rakiplerine mağlup oldu ve 6 hafta sonunda topladığı 5 puanla ligde 16. sırada yer aldı.

8 MAÇTA 17 GOL YEDİ

Beşiktaş, bu sezon çıktığı 8 resmi karşılaşmada ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 10 kez ağları havalandıran siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.

İŞTE PUAN DURUMU

Braga 4 Puan

Bratislava 4 Puan

Wolverhampton 3 Puan

Beşiktaş 0 Puan