Lig Şampiyonlukları Sayısı! Hangi Takım Kaç Kere Şampiyon Oldu?

Galatasaray Başakşehir maçının ardından Süper Lig'in bitmesine bir hafta kala Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmayla 33. haftası tamamlanan Spor Loto Süper Lig sıralaması internette en çok arananlar arasına girdi. Peki Spor Loto Süper Lig'de hangi takımlar şampiyon oldu? Kulüplerin şampiyonluk sayıları kaç? En fazla şampiyon olan takım hangisi? Tüm soruların cevabı haberimizde…

SÜPER LİG HANGİ TARİHTE KURULDU?

Türkiye'de 1959 yılına kadar; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Trabzon başta olmak üzere pek çok şehirde yerel ligler organize ediliyordu. 1923-1959 yılları arasında Milli Küme, Türkiye Futbol Birinciliği ve Federasyon Kupası olmak üzere genellikle İstanbul, Ankara ve İzmir takımlarının katıldığı karşılaşmalar düzenlendi. Bu ligler, dönemin getirdiği şartlar nedeniyle kalıcı olamadı ama yerel ligler düzenlenmeye devam etti. 1959 yılında tüm yerel liglerin kaldırılmasının ardından aynı yıl ilk kez Milli Lig adıyla profesyonel ulusal lig kuruldu.

SPOR LOTO SÜPER LİG'İN ŞAMPİYON OLAN TAKIMLARI

Günümüzdeki Süper Lig adını alan ve 1959'dan bu zamana kadar düzenlenerek her yıl devam eden ligin ilk şampiyonu Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor da şampiyonluk sevincini tattı.

FATİH TERİM'DEN BİR REKOR DAHA

İlk önce Ziraat Türkiye Kupası daha sonra Spor Loto Süper Lig şampiyonluğu, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim imzası taşıyor. Tecrübeli teknik direktör Terim, futbol dünyasındaki birçok rekoru kırdı ve adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

Galatasaray'daki ilk döneminde üste üste 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında da üst üste 2 şampiyonluk elde etti.

Türkiye'de 8. lig şampiyonluğu tadan Fatih Terim, Spor Loto Süper Lig'de en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör rakamını bir basamak daha yukarı çıkardı.

"DUBLE" REKORU DA TERİM'İN

Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda ise 3 şampiyonluğu bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3. kez "duble" yaptı.

Galatasaray'ın başında 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını çifte kupayla kapatan Terim, bu sezon da iki kulvarda birden şampiyonluk yaşadı.

Fatih Terim, Trabzonspor'un başında 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında 2 "duble"si bulunan Ahmet Suat Özyazıcı'yı geride bırakarak yeni bir rekorun sahibi oldu.

KENDİ SAHASINDA YENİLMEZLİK REKORU

Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik rekorunu artırdı. Süper Lig'de Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sahasında çıktığı 36 lig maçının 31'ini kazandı, 5'inde ise berabere kaldı.

Galatasaray, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada rakiplerine yenilmemişti.

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK SAYILARI

Spor Toto Süper Lig'de geride bırakılan 61 sezonda 5 farklı takım şampiyon oldu. Şampiyonluk sayıları Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 15, Trabzonspor 6, Bursaspor 1 olarak kaydedildi.

Türkiye 1. Ligi'nin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine rağmen TFF Tahkim Kurulu'nun 09.05.2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararı tahtında Beşiktaş Kulübü'nün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır.