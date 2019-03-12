LPG'ye 5 Kuruşluk Zam Geldi! Fiyat Artışı Pompaya Yansımayacak

Otogazın (LPG) litre başına 5 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışı ÖTV'den karşılanacağı için pompa fiyatına yansımayacak.

EPGİS'TEN ZAM AÇIKLAMASI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, "Akaryakıtürünlerinde ÖTV düzenlemesi;

13/03/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

LPG Otogazda 5 krş

Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE ALINMIŞTIR"

EPGİS'ten yapılan diğer bir açıklamada ise, "Eşel mobil sistemi bu yıl ilk olarak LPG otogazda devreye alınmıştır. Diğer ürünlerde ihtiyaç oldukça devreye alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.