Levent Şahin: "Yedlin kırık şüphesiyle hastaneye gidiyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Levent Şahin: "Yedlin kırık şüphesiyle hastaneye gidiyor"

İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Haberler | Spor

- Levent Şahin: "Yedlin kırık şüphesiyle hastaneye gidiyor" Galatasaray Teknik Sorumlusu Levent Şahin, sakatlanarak oyuna devam edemeyen DeAndre Yedlin'in kırık şüphesiyle hastaneye gittiğini belirterek, "Umarım çok ciddi bir şey olmaz. Görüşüne göre sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor" dedi.

Erman Toroğlu: Değiştirilmesi gereken 1 numaralı adam Fatih Terim'dir
Erman Toroğlu: Değiştirilmesi gereken 1 numaralı adam Fatih Terim'dir
Arda maçın hakemini Yedlin'in vahim görüntüsüyle vurdu: Yer çekiminden olmuş
Arda maçın hakemini Yedlin'in vahim görüntüsüyle vurdu: Yer çekiminden olmuş

- Levent Şahin: "Yedlin kırık şüphesiyle hastaneye gidiyor"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Sorumlusu Levent Şahin, sakatlanarak oyuna devam edemeyen DeAndre Yedlin'in kırık şüphesiyle hastaneye gittiğini belirterek, "Umarım çok ciddi bir şey olmaz. Görüşüne göre sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor" dedi.

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Sorumlusu Levent Şahin, "Aslında 20. dakikasında bir mesaj aldığımızı düşünüyorum. Gidişat, oyun ve maçla ilgili bize verilen net bir mesajdı. Her iki takım oyun oynamaya çalışma düşüncesi içerisindeydi. Ama maalesef kitaplarda yazılan kurallar sanırım her maç, her takım için farklı bir şekilde açıklanabiliyor, yorumlanabiliyor. Her itiraz ettiğimiz pozisyonlarda bize hakem arkadaşlar değişik, farklı hepimizin futbolu farklı bir boyutla bakamımızı sağlayacak açıklamalar yaptılar. Oyun tarafını kendi içimizde değerlendiririz. Oyunu belli noktalarında kaderini etkileyecek pozisyonların olduğunu düşünüyoruz. Bu tarafta girmek istemiyorum. İnsanlar hata yapabilir. Hepimiz yapabiliriz. Hata ile niyeti ayırmak çok farklı bir şey. Hem görsel hem de işitsel olarak Riva ile sağlık bir şekilde hem rakip hem bizim pozisyonlarla ilgili sağlıklı bir şekilde iletişim kuramadılar herhalde. Kaybedilen puan. Her zaman söylüyoruz Galatasaray kendine yakışır bir şekilde yoluna devam edecektir. Galatasaray Futbol Takımı'nın olduğu her yerde her şey mümkündür. Bizde bundan sonraki maçlarda bunun mümkün olup olmadığını kendi adımıza düşeni yapacağız. Umarım dış etkenler buna çok fazla etki etmez" diye konuştu.

Karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen DeAndre Yedlin'in durumunu hakkında bilgi veren Şahin, "Yedlin hastaneye şu anada gidiyor. Kırık şüphesiyle. Umarım çok ciddi bir şey olmaz. Görüşüne göre sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Levent Şahin: 'Yedlin kırık şüphesiyle hastaneye gidiyor'
Levent Şahin: 'Yedlin kırık şüphesiyle hastaneye gidiyor'
Levent Şahin: 'Yedlin kırık şüphesiyle hastaneye gidiyor'
Levent Şahin: 'Yedlin kırık şüphesiyle hastaneye gidiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ümit Öztürk Ünal Karaman Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Levent Şahin: "Yedlin kırık şüphesiyle hastaneye gidiyor" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 22:44:36. #1.14#
title