Levante'de Forma Giyen Antonio Tono Garcia Tutuklandı

Haberler.com/ Dış Haber İspanya'nın Levante takımının tecrübeli savunma oyuncusu Antonio Tono Garcia tutuklandı. Levante kulübü yaptığı açıklamada oyuncunun tutuklandığını doğruladı ancak tutuklama gerekçesi ile ilgili bilgi vermedi.

DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDI

İspanyol medyası Tono'nun, Cuma günü dolandırıcılıktan tutuklanan yedi kişiden biri olduğunu iddia etti. Çarşamba günü Levante ile 2023 yılına kadar sözleşmesini uzatan Tono, bu sezon 17 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.