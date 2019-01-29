Levante, Beşiktaş'ta Forma Şansı Bulamayan Enzo Roco'ya Talip Oldu

Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak transfer ettiği ancak Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Enzo Roco'ya talip çıktı. İspanya Ligi ekiplerinden Levante, bu sezon Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Şilili oyuncuya talip oldu. Bip Spor'un haberine göre Beşiktaş, gelen teklife sıcak bakıyor.

BU SEZON 1 GOLÜ BULUNUYOR

25 yaşındaki oyuncuyla yollar ayrılırsa siyah-beyazlı takım transfer sezonu bitmeden bir stoper daha alacak. Enzo Roco bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 maça çıkarken, 1 gol attı.