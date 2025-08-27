Letonya Türkiye maçı hangi kanalda, Eurobasket Letonya Türkiye CANLI izleme link var mı?
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası EuroBasket'te oynanacak olan Letonya – Türkiye maçı, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü yayınlanacak. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme linki merak konusu. Peki, Letonya Türkiye maçı hangi kanalda?
LETONYA – TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Letonya – Türkiye maçı, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, sporseverlere şifresiz olarak sunulacak.
LETONYA – TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?
Milli takımımız Letonya ile 27 Ağustos Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
LETONYA – TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Mücadelenin başlama saati 18:00 olarak belirlendi.
LETONYA – TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
EuroBasket mücadelesi Letonya'nın başkenti Riga'da, Xiaomi Arena Stadyumu'nda oynanacak.
TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEME BİLGİLERİ
TRT Spor kanalı aşağıdaki platformlardan şifresiz olarak izlenebilecek:
• Digiturk: 86. kanal
• D-Smart: 86. kanal
• Kablo TV: 133. kanal
• Tivibu: 85. kanal
• Turkcell TV+: 70. kanal
• Türksat uydusu ve internet üzerinden erişim