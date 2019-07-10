Lens'in göbeğine Beşiktaş'tan sert uyarı!

Beşiktaş'ta hazırlık kampında Jeremain Lens'in yaz döneminde aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. Özellikle Abdullah Avcı, oyuncuyu yeni sezon öncesinde uyardı.

Hollandalı futbolcunun göbek bölgesindeki yağlanma nedeniyle teknik heyetten sert bir uyarı aldığı öğrenildi.

Star'da yer alan habere göre; Kulüp doktorları da hemen herekete geçerek, diyetisyen kontrolünde Lens için bir zayıflama programı hazırladılar.

Lens hem diyet yapacak, hem de kardiyo egzersizleri ile ekstra çalışacak. Lens, sezon başlangıcına kadar ideal kilosuna indirilecek. Beşiktaşlı oyuncu kendisine verilen programı uygulamazsa yönetim ekstra ceza kesecek.

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