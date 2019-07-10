Lens'in göbeğine Beşiktaş'tan sert uyarı!
Beşiktaş'ta hazırlık kampında Jeremain Lens'in yaz döneminde aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. Özellikle Abdullah Avcı, oyuncuyu yeni sezon öncesinde uyardı.
Hollandalı futbolcunun göbek bölgesindeki yağlanma nedeniyle teknik heyetten sert bir uyarı aldığı öğrenildi.
Star'da yer alan habere göre; Kulüp doktorları da hemen herekete geçerek, diyetisyen kontrolünde Lens için bir zayıflama programı hazırladılar.
Lens hem diyet yapacak, hem de kardiyo egzersizleri ile ekstra çalışacak. Lens, sezon başlangıcına kadar ideal kilosuna indirilecek. Beşiktaşlı oyuncu kendisine verilen programı uygulamazsa yönetim ekstra ceza kesecek.
YORUMLAR (6)
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fikonun elinde patladı lensssCevap Yaz Yayından Kaldır
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BOŞA PARA. GÖNDERİN GARSONLUK YAPSIN .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adam bira göbeği yapmış :) Kurtulamadık şu adamdan birtürlü . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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gönderseler iyiydiCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH AŞKINA GELDİĞİ GÜNDEN İTİBAREN TAKIMA NE VERMİŞ BİRİSİ ÇIKIP AÇIKLASIN BU GERİZAKIYI BAŞIMIZA SARDILAR TAKIM 1 KİŞİ EKSİK OYNUYOR NASIL Bİ ANLAŞMASI VARKİ HALA İNAT EDİLİYOR TARAFTARA KULAK VERİN BU ADAMIN BEŞİKTAŞTA YERİ OLAMAZZZZZZZZCevap Yaz Yayından Kaldır
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SENİN GÖBEĞİNE RENKLİLER KURBAN OLSUN. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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