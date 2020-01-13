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Lens'in adalesinde kas yaralanması tespit edildi

Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Jeremain Lens'in çekilen MR sonrasında sağ uyluk adalesinde ikinci evre yaralanma tespit edildi.

13.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:27
Lens'in adalesinde kas yaralanması tespit edildi

'ın ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Jeremain Lens'in sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması tespit edildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın futbolcusu Lens'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.

Hollandalı futbolcunun MR'ının çekildiği belirtilen açıklamada, "Sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Lens'in adalesinde kas yaralanması tespit edildi
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