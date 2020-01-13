Lens'in adalesinde kas yaralanması tespit edildi
Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Jeremain Lens'in çekilen MR sonrasında sağ uyluk adalesinde ikinci evre yaralanma tespit edildi.
Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Jeremain Lens'in sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması tespit edildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın futbolcusu Lens'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.
Hollandalı futbolcunun MR'ının çekildiği belirtilen açıklamada, "Sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.
Haber Videosu: Lens'in adalesinde kas yaralanması tespit edildi
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lens bir türlü form tutamadı yazık o paraya :(Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yabancılar çok zayıf hemen sakatlanıyorlar bu yüzden Türk oyuncu oynatılmalı yabancı kuralı gelmeli.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Merih Demiral malezyalı mı?Yayından Kaldır
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o kadar para kazansam, ayağım kopsa ah dememCevap Yaz 4 Yayından Kaldır