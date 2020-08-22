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Lemina transferinde istediğini alamayan G.Saray, eski Beşiktaşlı Elneny'ye yöneldi

İngiliz ekibi Southampton'un Mario Lemina transferinde kiralama formülüne yanaşmaması üzerine bu transferi askıya alan Galatasaray, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny'yi gündemine aldı.

22.08.2020 10:12 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:41

Orta saha bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray'a Mario Lemina için kötü haber geldi. Gabonlu futbolcuyu 1 yıl daha kiralamak isteyen Sarı kırmızılı kulübe Southampton'un cevabı "Kiralama yok, 9 milyon euro verip alabilirsiniz" oldu.

Bu gelişmenin ardından başka alternatiflere yönelen Galatasaray gündemine Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mohamed Elneny aldı. Mısırlı futbolcunun hem Türkiye'yi tanıması hem de uygun maliyetle kadroya katılabilecek olması sarı kırmızılıları bu transfere yöneltti.

ELNENY OLMAZSA LERMA

Galatasaray, Elneny'den istediği sonucu alamaması halinde Bournemouth'un Kolombiyalı orta saha oyuncusu Jefferson Lerma için nabız yoklayacak. Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusunu 1 yıl kiralamak için girişimlerini hızlandıracak.

36 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bonservisi İngiliz devi Arsenal'de bulunan ve geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Elneny, siyah beyazlı formayla çıktığı 36 maçta 1 gol atabildi.

Lemina transferinde istediğini alamayan G.Saray, eski Beşiktaşlı Elneny'ye yöneldi
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