Leipzig-Zenit Şampiyonlar Ligi maçını Ali Palabıyık yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Leipzig-Zenit maçını yönetecek.

21.10.2019 12:18
Leipzig-Zenit Şampiyonlar Ligi maçını Ali Palabıyık yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Almanya'nın Leipzig ile Rusya'nın Zenit takımları arasında 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Stadyumu'nda, çarşamba günü TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.

Müsabakanın VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve Mete Kalkavan görev yapacak.

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