: Leipzig cephesinden transfer açıklaması: Saracchi 1-2 güne Galatasaray'a gidecek

01.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:50

Leipzig CEO'su Oliver Mintzlaff, Alman basınına konuştu. Mintzlaff, "27 oyunculu kadromuz yeterince büyük. Saracchi'yi Galatasaray, Cunha'yı da Brighton, Betis ve Sevilla'dan birine vermeyi planlıyoruz. Saracchi, 1-2 güne Galatasaray'a gidecek" dedi.

TERİM 2 İSİM İÇİN BARTALİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bütün bunlar yaşanırken G.Saray'ın devre arası hazırlıklarında da yeni düzenlemeler yapıldı. Hem Saracchi hem de Onyekuru'nun ligin ilk yarısında düzenli forma şansı bulamaması, maç eksiği olması nedeniyle Terim, 2 oyuncunun da lige iyi bir giriş yapması için İtalyan kondisyoner Bartali ile görüştü. Terim iki ismin de kampa hiç geç kalmadan katılmasını isterken hem Saracchi'ye hem de Onyekuru'ya hazırlık maçları ve kupada görev vererek ligin 2.yarısına hazır girmelerini hedefliyor.

(Akşam)

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