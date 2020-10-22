Leicester City - Zory Luhansk UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
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Leicester City - Zory Luhansk UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

22.10.2020 20:31 | Son Güncelleme: 22.10.2020 20:37
Leicester City - Zory Luhansk UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

2020-2021 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup maçları heyecanı başladı. Bugün birbirinden güzel maçlar oynanacak. Peki Leicester City - Zory Luhansk maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Maç hakkında kısaca bilgiler sizlerle...

UEFA Avrupa Ligi grup maçları başladı. Bugün toplamda 24 maç oynanacak. Bu maçlardan birisi de Leicester City - Zory Luhansk arasındaki maçtır. Peki Leicester City - Zory Luhansk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

LEİCESTER CİTY - ZORY LUHANSK MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Leicester City - Zory Luhansk UEFA Avrupa Ligi grup maçı 22 Ekim 2020 Perşembe bu akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.

LEİCESTER CİTY - ZORY LUHANSK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Leicester City - Zory Luhansk maçını Bein Sports Max 2 kanalından izleyebilirsiniz. Maç ayrıca Digiturk 82, Kablo TV 237 kanallarında da yayınlanacaktır.

LEİCESTER CİTY - ZORY LUHANSK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, King Power Stadyumu, Leicester'da oynanacak.

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