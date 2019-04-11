Leicester City, Slimani İçin 10 Milyon Sterlin İstiyor

Fenerbahçe'de performansı en çok eleştirilen isimlerden olan Slimani'nin bonservis bedelini belirledi.

İngilizlerin, Cezayirli futbolcu için 10 milyon sterlinlik (yaklaşık olarak 75 milyon TL) bir fiyat belirlediği öğrenildi.

Güneş'te yer alan habere göre; Ancak, Slimani'yi isteyen tek kulüp olan Sporting'in de herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi düşünmediği, hatta Portekiz ekibinin Cezayirli golcünün maaşının da belirli bir kısmını Leicester'ın ödemesi şartıyla kiralama formülünü düşündüğü bildirildi. Slimani bu sezon Fenerbahçe'de 25 resmi maçta 5 gol attı.

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