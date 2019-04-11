Leicester City, Slimani İçin 10 Milyon Sterlin İstiyor
Fenerbahçe'de performansı en çok eleştirilen isimlerden olan Slimani'nin bonservis bedelini belirledi.
İngilizlerin, Cezayirli futbolcu için 10 milyon sterlinlik (yaklaşık olarak 75 milyon TL) bir fiyat belirlediği öğrenildi.
Güneş'te yer alan habere göre; Ancak, Slimani'yi isteyen tek kulüp olan Sporting'in de herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi düşünmediği, hatta Portekiz ekibinin Cezayirli golcünün maaşının da belirli bir kısmını Leicester'ın ödemesi şartıyla kiralama formülünü düşündüğü bildirildi. Slimani bu sezon Fenerbahçe'de 25 resmi maçta 5 gol attı.
YORUMLAR (22)
-
FB ALIR ARTIK ..Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Şaka bile değil buCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
la buna 10 lira verilmez be köy takımında oynayamazCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
o para bende ben veririm :D Chealse yönetim kurulu temsil başkanlığı müdüriyette katip kurulu üye yöneticisiCevap Yaz Yayından Kaldır
-
:-))))) güldük eğlendik ama ya yetenekliyse ve sisteme uyamıyorsa. . . . başka takımlarda görmek lazım ama şu an o para komedi. . .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır