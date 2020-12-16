Leicester City - Everton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanla beklenen maçları bugün oynanıyor. Peki Leicester City - Everton maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Leicester City - Everton maçıdır. Peki Leicester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

LEİCESTER CİTY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Leicester City - Everton maçı 16 Aralık Çarşamba günü, bu akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.

LEİCESTER CİTY - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Leicester City - Everton maçını S Sport, D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarından izleyebilirsiniz.

LEİCESTER CİTY - EVERTON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, King Power Stadyumu, Leicester'da oynanacak.