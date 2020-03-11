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Leicester City FC, Spor

Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı

Milli Takımımıızın başarılı stoperi Çağlar Söyüncü'ye kulübü Leicester City'nin 2023'te bitecek sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmak için teklif yaptığı iddia edildi.

11.03.2020 08:57 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:04
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı

Ülkemizi Premier Lig'de temsil eden Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün kulübüyle yeni sözleşme görüşmeleri gerçekleştirdiği öne sürüldü.

ÇAĞLAR'I ELDEN KAÇIRMAK İSTEMİYORLAR

İngiliz basınına göre, 2018'de 21 milyon euro bonservis bedeliyle Freiburg'dan Leicester'a transfer olan Çağlar Söyüncü'ye kulübü hem maaşında artış yaparak hem de 2023 yılında bitecek olan sözleşme süresini uzatarak yeni bir teklif yapmış durumda. Leicester City kulübünün özellikle bu sezon oynadığı futbolla İngiliz otoriteleri tarafından ligin en iyi savunmacılarından biri olarak gösterilen Çağlar'ı elden kaçırmamak için bu teklifi yaptığı belirtiliyor.

35 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Leicester City formasıyla Premier Lig, Lig Kupası ve FA Kupası'nda sahaya çıkan 24 yaşındaki başarılı savunmacı toplam 35 maç oynayıp 1 de asist yapmıştı.

Çağlar Söyüncü Euro 2020'de Milli Takımımızın da savunmada en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı

Haberin Videosu:

İngiliz ekiplerinden Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı

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