Leganes, Celil Yüksel'i kiralamak istiyor

İspanya Ligi ekibi Leganes, Galatasaray'ın genç ismi Celil Yüksel'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Leganes, Celil Yüksel'i kiralamak istiyor

Galatasaray'da sürpriz bir isme İspanya'dan talip var. La Liga ekibi Leganes, sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen Celil Yüksel'i kiralamak istiyor.

Galatasaray ile A takıma yükselen ve Fatih Terim'in zaman zaman şans verdiği 21 yaşındaki orta saha, teklife sıcak bakıyor.

(TRT Spor)

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