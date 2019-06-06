Leganes, Celil Yüksel'i kiralamak istiyor

Galatasaray'da sürpriz bir isme İspanya'dan talip var. La Liga ekibi Leganes, sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen Celil Yüksel'i kiralamak istiyor.

Galatasaray ile A takıma yükselen ve Fatih Terim'in zaman zaman şans verdiği 21 yaşındaki orta saha, teklife sıcak bakıyor.

(TRT Spor)