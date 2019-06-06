Leganes, Celil Yüksel'i kiralamak istiyor
İspanya Ligi ekibi Leganes, Galatasaray'ın genç ismi Celil Yüksel'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray'da sürpriz bir isme İspanya'dan talip var. La Liga ekibi Leganes, sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen Celil Yüksel'i kiralamak istiyor.
Galatasaray ile A takıma yükselen ve Fatih Terim'in zaman zaman şans verdiği 21 yaşındaki orta saha, teklife sıcak bakıyor.
(TRT Spor)
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