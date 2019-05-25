Leeds United, Michael Frey'i Transfer Etmek İstiyor

İngiliz ekibi Leeds United, Fenerbahçe'deki performansıyla büyük bir hayal kırıklığı yaratan Michael Frey'i transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında FC Zurich'ten transfer ettiği Frey bu sezon beklentilerin oldukça altında kalmıştı. Sarı lacivertlerin elden çıkarmayı planladığı İsviçreli oyuncuya sürpriz bir talip çıktığı iddia edildi.

BİELSA GOLCÜLERİNDEN MEMNUN DEĞİL

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre hücum hattını zenginleştirmek isteyen Leeds United, Frey transferi için devreye girdi. Marcelo Bielsa'nın elinde üç golcü olduğu ancak bu isimlerin istikrarsız bir grafik sergilemeleri nedeniyle bu bölgeye bir takviye düşünüldüğü kaydedildi.

(Ajansspor)

Leeds United, Michael Frey'i Transfer Etmek İstiyor
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