Leeds United, Michael Frey'i Transfer Etmek İstiyor
İngiliz ekibi Leeds United, Fenerbahçe'deki performansıyla büyük bir hayal kırıklığı yaratan Michael Frey'i transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında FC Zurich'ten transfer ettiği Frey bu sezon beklentilerin oldukça altında kalmıştı. Sarı lacivertlerin elden çıkarmayı planladığı İsviçreli oyuncuya sürpriz bir talip çıktığı iddia edildi.
BİELSA GOLCÜLERİNDEN MEMNUN DEĞİL
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre hücum hattını zenginleştirmek isteyen Leeds United, Frey transferi için devreye girdi. Marcelo Bielsa'nın elinde üç golcü olduğu ancak bu isimlerin istikrarsız bir grafik sergilemeleri nedeniyle bu bölgeye bir takviye düşünüldüğü kaydedildi.
(Ajansspor)
YORUMLAR (7)
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ALLAH aşkına hemen gönderin.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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adam fenerde sönecem korkusu yasamış papucumun topcusu . bunuda isteyen mi varmışşCevap Yaz Yayından Kaldır
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FREYGÜLÜN SUCU NE??? TÜRKiYE CUMHURiYETi ASLAN GS DEMEKTTiR GS TARAFTARI SAYISI BELLi 45MiLYON GERiYE KALAN GANADLI FENEVRASYONLU KUSLAR ALAAYI ZATEN HAYALKIRIKLIGICevap Yaz Yayından Kaldır
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Falan filan, İnter, Milan. . Kim alsın bu kütüğü. . Elimizde patladı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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NİYE BUNLARDAMI SALAKMIŞ.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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