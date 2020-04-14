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Leeds United, İngiltere, Beşiktaş, Belçika, Spor

Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı

İngiltere Championship takımlarından Leeds United, Beşiktaş'ın sezon başında Zulte Waregem'e satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cyle Larin'i transfer etmek istiyor. İngiliz ekibinin Larin için Beşiktaş'a 6 milyon euro teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

14.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:13
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı

Sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem'e satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanan Cyle Larin, gösterdiği performansla göze girmeyi başarmıştı. Oyuncunun 2.4 milyon euroluk opsiyonunu kullanmayı planlayan Waregem, Koronavirüs salgınının baş göstermesinin ardından bu kararını askıya almıştı. Belçika ekibinin konuya yaklaşımındaki belirsizlik devam ederken, Beşiktaş yönetimi ise 24 yaşındaki forvetin transferiyle ilgili İngiltere umudunu koruyor.

CHAMPİONSHİP'TE LİDER DURUMDA YER ALIYORLAR

Championship'te lider durumda olan Leeds United'ın teknik patronu Marcelo Bielsa'nın listesinde yer alan Larin ile aynı ligden başka kulüplerin de ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Siyah-beyazlı yönetimin, Zulte Waregem'in opsiyonu son güne kadar kullanmaması halinde Kanadalı yıldızı daha yüksek bir bedelle İngiltere'ye göndereceği belirtildi.

6 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Belçika basınında çıkan haberlerde Leeds'in Larin için sezon sonu 6 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'ın kapısını çalacağı ileri sürüldü.

(Sabah)

Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı
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