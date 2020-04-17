Leeds United'ın efsanesi koronavirüsten vefat etti Leeds United formasını 14 yıl terleten ve adını kulübün tarihine kazıyan Norman Hunter, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs nedeniyle spor camiasından bir isim daha hayatını kaybetti. İngiliz ekibi Leeds United'ın efsane savunma oyuncularından Norman Hunter, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

10 Nisan'da hastaneye yatan Hunter'in sabaha karşı yaşam savaşını kaybettiği açıklandı.

Kaynak: İHA