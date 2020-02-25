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Leeds United, Cyle Larin'e talip oldu

Beşiktaş'ın Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin'e, Leeds United talip oldu. İngiliz ekibi golcü oyuncu için 5 milyon sterlini gözden çıkardı.

25.02.2020 19:29 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:39
Leeds United, Cyle Larin'e talip oldu

Zulte Waregem sezon başında 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Cyle Larin'i 'tan kiralamıştı. ekibinde gösterdiği müthiş performansla adından söz ettiren Larin'e her geçen gün yeni bir takım talip oluyor. Son olarak yeni sezonda Premier Lig'i hedefleyen , Kanadalı golcünün peşine düştü. İngiliz ekibi Larin için 5 milyon sterlini gözden çıkarttı.

SATIN ALMA OPSİYONU ZULTE WAREGEM'DE

Satın alma opsiyon hakkı Zulte Waregem'de bulunan 24 yaşındaki genç yıldızın 2.5 milyon euro karşılığında Belçika ekibine transferi kesinleşmek üzere. Beşiktaş kasasına koyacağı 2.5 milyon euro ile yaz transfer döneminde yapılacak yeni transferlere kaynak yaratacak.

(Skorer)


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: Leeds United, Cyle Larin'e talip oldu
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