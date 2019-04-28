Leeds United-Aston Villa Maçında Saha Karıştı

Mücadelenin ikinci devresinde Leeds United, tartışmalara neden olan bir gole imza attı.

Aston Villalı Jonathan Kodjia, Liam Cooper'ın müdahalesiyle sakatlanarak orta sahada yerde kaldı. Ardından gelişen atakta 72. dakikada Mateusz Klich ile golü bulan Leeds United, 1-0 öne geçti. Aston Villalı futbolcular, sakatlığın ardından Leeds Unitedlı oyuncuların topu dışarı atmamasına tepki gösterdi. Golden sonra iki takımın oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Maçın hakemi, sahada yaşananlar üzerine 75. dakikada Aston Villa'dan Anwar El Ghazi'ye doğrudan kırmızı kart çıkardı.

BIELSA TALİMAT VERDİ

Sahadaki gerginliğin ardından ev sahibi Leeds United'ın Arjantinli teknik direktörü Marcelo Bielsa, futbolcularına bilerek gol yemeleri için talimat verdi.

GOL SONRASI GERGİNLİK YAŞANDI

Aston Villa'da Albert Adomah, oyunun yeniden başlamasıyla orta yuvarlaktan aldığı topu savunma yapmayan Leeds Unitedlı futbolcuların arasından geçerek filelere gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi. Bu arada Bielsa'nın kararına tepki gösteren Leeds United'ın savunma oyuncusu Pontus Jansson, pozisyon sırasında topa müdahale etmek istedi. Adomah'ın golünden sonra bu kez Aston Villalı oyuncular ile Jansson arasında gerginlik çıktı.

PREMIER LİG İÇİN PLAY-OFF MAÇI

Karşılaşmanın 1-1 berabere tamamlanması ve Leeds United'ın puan kaybetmesiyle 88 puanlı Sheffield United, bitime bir hafta kala Premier Lig'e doğrudan yükselme hakkı kazanan ikinci takım oldu. Daha önce Norwich City, Premier Lig'e çıkmayı garantilemişti. Ligde 83 puanla 3. sırada yer alan Leeds United ve 76 puanla 5. basamakta bulunan Aston Villa, Premier Lig'e çıkacak son takım olabilmek için play-off maçlarında mücadele edecek.